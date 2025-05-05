بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم

كتب - معتز عباس:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم، والذي تعرض لوعكة صحية الساعات الماضية.

ونشر جمال شعبان، صورة تجمعه بـ صبري عبدالمنعم، من داخل عيادته الخاصة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الفنان القدير صبري عبد المنعم حالة قلبه أحسن".





يذكر الفنان صبري عبد المنعم لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

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