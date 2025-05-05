بعد إعادة فتح عيادتها.. شام الذهبي تكشف تفاصيل دعم والدتها أصالة

كتب - معتز عباس:

كشفت شام الذهبي عن علاقتها بوالدتها المطربة أصالة نصري.

وقالت شام، في لقائها عبر فضائية "عرب وود": "أنا بحب شغلي كتير ما بعمل شي غير أني بشتغل أصلا، أصالة هي أهم شيء بحياتي وعملي هو الهدية اللي أهدتيه لأمي بعد ما استثمرت فيا كل الاستثمار، رجعت لها بشغلي واهتمامي بشغلي وأني أخليها تكون فخورة فيا، دا أهم شيء في الدنيا".

وعن أزمة إغلاق عيادتها، أضافت: "لما صارت الأزمة كنت كتير مضايفة لأن ماما كانت في مصر، ومكنتش حابة تشيل همي وتحس أني حمل عليها كفايا اللي شالته طول عمرها عشاني".

واحتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، بإعادة فتح عيادتها في مصر، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الطبية المطلوبة منها.

وتحرص شام الذهبي دائمًا على مشاركة لحظات خاصة من حياتها العائلية، كما تظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية برفقة والدتها.

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