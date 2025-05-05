أول تعليق من كندة علوش بعد تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها بتكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، لما قدمته من أدوار عبرت عن المرأة وقضاياها.

ونشرت كندة مجموعة صور من مشاركتها في المهرجان، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعادتي لا توصف بعد ندوة اليوم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. تشرفت بحضور عدد كبير من سيدات أسوان اللي استقبلوني الزغاريد وملوا القاعة على الآخر وملوا قلبي بالفرح والامتنان بحضورهن إلى جانب للأساتذة الصحفيين وصناع الأفلام من ضيوف المهرجان".

View this post on Instagram A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush)

وأضافت: "كنت حريصة أن تتحول الندوة التي ندوة تفاعلية استمعت لآراءهن وتطلعاتهن ايه اللي هم عايزين يقولوا وايه اللي هم منتظرينه من صناع الأفلام".

أقيمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء اليوم الجمعة، ٢ مايو تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم إحياء للذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي.

وكرم المهرجان النجمة المصرية لبلبة التي قالت إنها فخورة بتكريمها في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم وقالت إنها في ٩٧ فيلما كانت حريصة على تقديم رسالة للجمهور وقدمت الشكر لأهالي أسوان على الحفاوة والاختفاء.

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