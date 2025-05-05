حدث بالفن | تعليق شام الذهبي على إعادة فتح عيادتها والأيام الأخيرة لـ إيناس النجار قبل وفاتها
12:05 ص الإثنين 05 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ طارق العريان يعلن بدء تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"، وفاة والد وردشان مجدي بعد صراع مع المرض، شقيقة إيناس النجار تكشف تفاصيل مؤثرة بعد رحيلها، أول تعليق من شام الذهبي بعد إعادة فتح عيادتها، سحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
سلاف فواخرجي سحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين إعادة فتح عيادة شام الذهبي شام الذهبي محمد رمضان تركي آل الشيخ إيناس النجار أمل رزق إسماعيل كتكت عمرو يوسف كندة علوش وفاة والد وردشان مجدي فيلم الساعة 7 طارق العريان فيلم السلم والثعبان 2
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