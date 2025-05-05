إيمان العاصي أنيقة وجوري بكر بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة.

مروة عبد المنعم

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم، صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

رشا مهدي

تألقت الفنانة رشا مهدي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض.

دنيا بطمة

شاركت الفنانة دينا بطمة جمهورها صورة جديدة لها، ونشرت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بدون مكياج ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان رقيق.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة جديدة لها أثناء تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

محمد رجب

شارك النجم محمد رجب جمهوره عبر السوشيال ميديا صورة جديدة له، ونشرها عبر موقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة تجمعها بنجوم الفن من بينهم رانيا فريد شوقي و ميدو وأحمد وفيق والإعلامية بوسي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".