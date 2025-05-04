قبل الاحتفال بعيد ميلاده| لبلبة توجه رسالة للزعيم عادل إمام.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة لبلبة رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 17 مايو الجاري.

وقالت "لبلبة" في لقائها ببرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام": "حبيبي قلبي ربنا يخليهولنا يارب، انا مبسوطة إن عيد ميلاده قرب وان شاء الله هحضر عيد ميلاده".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام من خلال مسلسل "فلانتينو"، بطولة دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.





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