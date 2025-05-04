مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يطلق فعالياته الجماهيرية من مكتبة مصر العامة

كتبت- منال الجيوشي

افتتحت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات اللقاءات الجماهيرية بالمسرح المدرج بالمكتبة، اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الفترة من ٢ إلى ٧ مايو الجاري بعدد من فقرات السيرك.

وشددت د. إيمان خفاجة مديرة مكتبة مصر العامة بأسوان على دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي، بتنوع الأنشطة من ورش الفن والحرف اليدوية، وعروض الأفلام وغيرها من الأنشطة.

وألقى السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كلمة أكد فيها على أهمية تنوع أماكن الفعاليات التي يقدمها المهرجان، ليكون أكثر قربا للجمهور والناس الذين يتوجه إليهم بالفعل.

وقال د. عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، إن هذا المهرجان يقدم فعالياته للجمهور ويعلي من قيمة السينما بين أبناء جنوب مصر.

وقدم الحفل الإعلامية رباب الشريف مؤكدة على سعى محافظة أسوان ومكتبة مصر العامة على دعم الفنون ودورها في التوعية المجتمعية. مؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية في تغيير ثقافة المجتمع.

وتحدثت د. ميرفت أبو عوف، عضو لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة، عن دور الفن في تغيير المفاهيم والتمكين لدور المرأة في المجتمع وقالت إن الفن هو الذي يثقف الناس روحيا. لا أحد خال من المواهب، لكن يجب البحث عن الموهبة داخلنا وتوظيفها في الحياة.

وأضافت أن الفن هو الطريقة المثلى لتغيير ثقافة المجتمع، وقام المجلس باتفاقيات وخطوات مع مؤسسات دولية للحد من الظواهر السلبية الموجهة للمرأة، ومن خلال الفنون نستطيع تغيير الكثير، واعتبرت أن الأهم من قوة المرأة اعتراف الرجل بقوتها بل ومساعدتها ودعمها، والسينما تفعل ذلك وهي مؤثرة جدا، وفي هذا الوقت لدينا الوقت والوسائل التي يمكن من خلالها التغيير عبر الفن.

وعبر إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر عن سعادته بهذه الجلسة وقال إن الأمم المتحدة وصندوقها للسكان تقدم الكثير من الجهود لدعم الشركاء في العديد من المجالات، وندعم الشباب في ٢٧ محافظة. كما تدعم النصوص التي يكتبها الشباب في العديد من المحافظات، وتقيم دائما حوارات لأن الثقافة وسيلة لتغيير العديد من السرديات الخاطئة، والأفلام والفنون يجب أن تكون حرة.

وأضاف: "الفن ليس وسيلة ناعمة فقط ولكنه وسيلة خاصة لتغيير المجتمع فقد عرضنا فيلما وثائقيا ضمن مبادرة الموسيقى والحياة في بني سويف وهو ضد الختان، ويعرض تجارب فتيات في الرابعة عشر والخامسة عشر، وهناك أفلام أخرى تحتوى على شهادات كيف يمكن للفن والموسيقى أن تغير في المجتمع وحياة الناس.

وتحدثت ميرفت أبو عوف عن العمل على إحياء صندوق دعم السينما الذي كان موجودا في الستينيات لتطوير السينما وطرح قضايا تعالج مشاكل مهمة وحيوية.

وقالت مروة علم الدين القائمة بأعمال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر : هناك تعاونا كبيرا مع جهات مختلفة لتوجيه الفن لتمكين المرأة وطرح قضاياها، وأنتجنا أغنية نور لزاب ثروت كما قدمنا فيلما عن التعليم وأهميته في تغيير الوعي، وهناك فيلم بين بحرين لمريم نعوم وعرض للمرة الأولى في مهرجان أسوان وحصل على أكثر من عشرين جائزة حول العالم، ويتضمن قصصا لفتيات يحكين قصصا مؤثرة.

د. عمرو لاشين نائب محافظ أسوان تحدث عن دور المحافظة في دعم مبادرات الفن لخدمة المجتمع، قائلا: إن التمهيد لزرع المبادرات الاجتماعية يبدأ خارج الأسوار، والمحافظة كإدارة تنفيذية حاولت كسر فكرة تقديم الثقافة أو الفن في القاعات المغلقة، وكسر كل القيود الروتينية التي يمكن أن تعوق هذه الجهود فنحن نسعى لإقامة كل الفعاليات في الشارع، ثم تأتي قدرة المحافظة في التأثير على متخذ القرار.

وأشار لاشين إلى الكنوز التراثية الموجودة في أسوان والتي يمكن تحويلها لأعمال ملهمة، لضمان استمرارية هذه الفعاليات، فدور المحافظة دعم الجهود المبذولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعة وقصور الثقافة وحتى الفن المستقل.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة له أثر إيجابي علي الطلاب خاصة أنه ساعدهم في مشاريع التخرج المختلفة من خلال الأفلام وعدم قصر الأمر علي المادة التعليمية فقط ليتم صقل مهاراتهم ومن ضمن الجهات التي شاركت معنا الاتحاد الأوربي. وأكد أن تنظيم الندوات التعليمية خارج أسوار الجامعة هي الأكثر تأثيرا والقادر على تغيير المجتمع .

وعن إمكانية زيادة دور العرض وتوفير أماكن آمنة لعرض الأفلام وأن تكون هناك فرصا متنوعة للعرض تتاح للجمهور، قال نائب المحافظ إن هناك أماكن يتم العمل على تطويرها مثل المحكى، وأكد أن مهرجان أسوان يستطيع أن يقوم بالتغيير ويقدم عروضا تساهم في تنمية المجتمع، وتسعي المحافظة لتوفير أماكن للعرض في الحدائق والشوارع وأماكن كثيرة، وهيئة قصور الثقافة لديها الكثير من الأماكن الصالحة للعرض حتى يتم الاستثمار في بناء دور عرض جديدة.

وقدم رئيس المهرجان موهبة شابة من أسوان هي نتالي نقي لتقدم أغنية لأم كلثوم على مسرح مكتبة مصر، بمصاحبة عازف العود مارسلينو ثم قدم كوبا أحد المؤثرين على السوشيال ميديا وهو شاب من أسوان يقدم معالم المحافظة بطريقة مختلفة ويشير إلى معالمها المهمة، كما غنت المطربة النوبية بحرية مجموعة من الأغاني الشعبية والتراثية. وكان اللقاء قد شهد في بداياته فقرات من السيرك.

كما شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان اليوم ندوة حول رائدات الفن التشكيلي في مصر من خلال سمبوزيوم المرأة والحياة، وقدمت الإعلامية نرمين عامر الندوة، وتحدث الفنان إبراهيم بيكاسو، عن ثقافة الفن التشكيلي وكيف يمكن للفن الموجود في كل مكان أن يغير من السلوكيات، وأشار إلى أن القليل من يعرفون الفنانات المصريات الرائدات في الفن التشكيلي وأوضح أن هؤلاء الفنانات يقدمن الثقافة بشكل غير مباشر، ولذلك أشكر من أتاخ ونظم هذه الفعاليات في بلدنا الجميلة أسوان.

وتحدثت الفنانة رندا فؤاد عن حبها لأسوان وشكرت إدارة المهرجان على إلقاء الضوء على هذا الجانب المهم من الفن وأكدت أن الفن لا بتجزأ فالفن هو الحياة، وأسوان مكان ملهم للعديد من الفنانين وأكدت أنها تفكر في دور الفن في المجتمع، ودشنت مؤسسة الفن من أجل التنمية من خلال إعادة التدوير، يمكن تحويل زجاجات المياه إلى قطعة فنية.

وتحدث الفنان هشام عبد المعطي عن رائدات الفن المصريات ، وأكد اهتمامه بالمضمون وأن الفن هو حلقات متصلة تؤكد أن هناك تأثرا، مطالبا الفنانات الأحدث بالبحث عن المضمون في أعمالهم.

كما تحدثت نرمين عامر عن دمج الفن التشكيلي في السينما عبر فعاليات متصلة ومتداخلة، وأشارت إلى مشاركة العديد من الفنانين في سمبوزيوم المرأة والحياة منذ سنوات من بينهم الفنان البحريني محمود الملا، والفنانة الكويتية عائشة الذيابي، والفنانة الكويتية أيضا دانة الخشي الذين تحدثوا عن تجاربهم في أسوان.