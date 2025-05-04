أحدث جلسة تصوير لـ هيدي كرم في دبي.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار من أحدث جلسة تصوير، خضعت لها مؤخرًا في إمارة دبي بدولة الإمارات.

ونشرت هيدي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مصوري أفضل بكثير من مصورك".

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تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منورة القمر"، "أحلى عيون"، "القمر دايما بينور"، "جميلة الجميلات بجد"، "الملكة الذهبية".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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