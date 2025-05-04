بعد شطب عضوية سلاف فواخرجي.. سحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين

كتب - معتز عباس:

أصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارًا بسحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين مازن الناظور، بالإجماع من قبل مجلس الإدارة برئاسة نائب النقيب الفنان نور مهنا.

وجاء في البيان أنه استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019، وبناء على قرار اجتماع مجلس النقابة في جلسة 4/5/2025، سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا.

ومن الأسباب أيضًا الاستئثار والتفرد بالقرار، إقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي، مخالفة القانون الناظم لعمل النقابة.

يذكر أن مازن الناطور أصدر مؤخرًا، قرارا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها بسبب ما وصفته النقابة بـ خروجها عن أهدافها، وإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري، كذلك منح المطرب فضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف.







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