بحضور هنا الزاهد وهند صبري.. أول تعليق من شام الذهبي بعد إعادة فتح عيادتها

كتب - معتز عباس:

أعربت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عن سعادته بعد إعادة فتح عيادتها في مصر، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الطبية المطلوبة منها.

ونشرت شام صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بصحبة الفنانة هند صبري والفنانة هنا الزاهد، والعاملين في عيادتها، وكتبت: "بكل الحب والشغف، أعلن لكل المخلصين بكل فخر عودة العيادة إلى العمل مرة أخرى، نحن هنا من أجلكم، وأنتم فقط من نهتم بهم، لذلك نضم أفضل الأطباء والخبراء في عيادتنا".

وأضافت: "رجعنا أحسن وأقوى ليكو وعشانكم احنا بنسعى ونشتغل ونتواصل بكل حب وشغف لتقديم أعلى خدمة على مستوى العالم في ام الدنيا مصر الحبيبة".

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت قرار بالغلق الإداري لمركز تجميل "dao derma"، إدارياً لحين تلافي المخالفات التي جرى رصدها، وليس غلقا نهائيا.

ويعود سبب إصدار قرار "الغلق الإداري" يعود إلى مخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى، ووجود أجهزة ليزر غير مُرخَّصة، وبعض الأدوية غير المُسجَّلة.

اقرأ أيضا..

"استمتعنا مع ألذ جمهور".. بدرية طلبة تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

بحضور تركي آل الشيخ.. محمد رمضان يحتفل مع الجمهور في إحدى نزالات الملاكمة بالرياض