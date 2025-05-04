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"استمتعنا مع ألذ جمهور".. بدرية طلبة تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

08:33 م الأحد 04 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    بدرية طلبة وأكرم حسني في مسرحية الف تيتة وتية
  • عرض 9 صورة
    بدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتيتة
  • عرض 9 صورة
    بدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتية
  • عرض 9 صورة
    بدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتيتة (2)
  • عرض 9 صورة
    أكرم حسني وبدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتية بالرياض (2)
  • عرض 9 صورة
    مسرحية الف تيتة وتيتة أستمتعنا مع ألز وأفرفش وأطعم جمهور جمهور جدة #جدة #الرياض #السعوديه #سعودية #السعودية #فن #مصر (4)
  • عرض 9 صورة
    بدرية طلبة وميرنا جميل في مسرحية الف تيتة وتية
  • عرض 9 صورة
    أكرم حسني وبدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتية بالرياض (1)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها صورًا جديدة من العرض المسرحي "ألف تيتة وتيتة" بطولة الفنان أكرم حسني، والتي تعرض على مسرح العلى بمدينة الرياض.

ونشرت بدرية صورًا لها من أحداث المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مسرحية ألف تيتة وتيتة استمتعنا مع ألذ وأفرفش وأطعم جمهور جمهور جدة".

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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بدرية طلبة أكرم حسني مسرحية ألف تيتة وتيتة انستجرام بدرية طلبة
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