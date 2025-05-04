"استمتعنا مع ألذ جمهور".. بدرية طلبة تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها صورًا جديدة من العرض المسرحي "ألف تيتة وتيتة" بطولة الفنان أكرم حسني، والتي تعرض على مسرح العلى بمدينة الرياض.

ونشرت بدرية صورًا لها من أحداث المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مسرحية ألف تيتة وتيتة استمتعنا مع ألذ وأفرفش وأطعم جمهور جمهور جدة".

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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