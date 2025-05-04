شقيقة إيناس النجار تكشف تفاصيل مؤثرة بعد رحيلها: "نار في قلبي ومش هنرتاح غير لما نجيب حقك"

كتبت - نوران أسامة:

كشفت سوار النجار، شقيقة الفنانة الراحلة إيناس النجار، تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة لشقيقتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

وكتبت سوار: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب منين نجيب الصبر، قلبي فيه نار على أختي وتوأم روحي، أغلى ما عندي في حياتي، كنا بنبكي على بابا اللي توفى من 11 سنة، دلوقتي هنعيش إزاي من غيرك؟".

وأضافت: "ما أطول الوقت، وما أحب الدنيا، خليتيني يتيمة يا كل حياتي الله غالب هو القهار يارب سابتنا في الغابة، هذه غابة والناس ما يعرفوش الموت وما يعرفوش إن ربي موجود، حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد أذاك وأذانا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور اللي عطاك مسكنات وشوية وهنزل اسمه لأنه فاشل، والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما أذوك وضيعوك".

واختمت منشورها: "أختي مش عارفة من مين ولا مين ناخذ حقك منهم لله غدروك يا نوسة، إحنا بنموت يا إيناس أنا وماما ولانا قريب نموت، حياتنا وقفت وخلصت معاك يا حبيبتي، نار نار يارب منعرفوش النوم لا ليل ولا نهار من غيرك يا نوسة، ناخذ حقك وجاينلك حبيبتي نوسة".

يُذكر أن الفنانة التونسية إيناس النجار رحلت عن عالمنا يوم الإثنين 31 مارس، بعد أزمة صحية مفاجئة بسبب انفجار المرارة وتسمم الدم.

وكان آخر ظهور لها في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "الحلانجي"، تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، آيتن عامر، وغيرهم من النجوم.

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