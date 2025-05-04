"إنسان عظيم بأعماله وأدبه".. محمود البزاوي يستعيد ذكرياته مع الراحل سليمان عيد

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمود البزاوي، على استعادته ذكرياته مع الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق 18 أبريل.

ونشر البزاوي صورة تجمعه بـ سليمان عيد والفنان محمود عبدالمغني، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الله يرحمك يا سليمان يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته و يسعدك، فنان وإنسان عظيم سيبقى بـ أعماله وأدبه وطيبة قلبه في ذهن الجميع، ألف رحمه ونور عليك يا غالي، أرجو من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

توفي الفنان سليمان عيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.





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