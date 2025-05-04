إياد نصار يروج لفيلمه الجديد "مشروع X" قبل طرحه في مايو الجاري

كتبت- نوران أسامة:

روّج الفنان الأردني إياد نصار لأحدث أعماله السينمائية، فيلم "مشروع X"، الذي يشاركه بطولته النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر طرحه بدور العرض في 21 مايو 2025.

ونشر إياد عبر حسابه على "إنستجرام" الملصق الدعائي المنفرد لشخصيته في الفيلم، وعلق قائلًا: "آسر.. من فيلم مشروع X، ٢١ مايو في السينمات".

"المشروع X" ينتمي لفئة أفلام التشويق والمغامرة، إذ يجسد النجم كريم عبدالعزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بـالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا؟

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبدالعزيز وهنا الزاهد.

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