راغب علامة يحتضن طفلة باكية على المسرح خلال حفله في الأردن (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان راغب علامة الأخير في الأردن، والذي أقيم مساء الجمعة 2 مايو، ضمن فعاليات حفلات الربيع، يجمعه بطفلة.

وخلال تقديمه أغنيته "نسيني الدنيا"، قام الجمهور برفع طفلة رضيعة إليه على المسرح، وبمجرد أن حملها راغب بدأت في البكاء، وقام "راغب" باحتضانها وغنى لها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

المقطع لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المتابعون بعفويته وموقفه الإنساني.

الفنان راغب علامة طرح أغنية "التقيل تقيل"، على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل.

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