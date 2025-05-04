محمود البزاوي يُحيي ذكرى وفاة محمود السعدني: "واحدة من أجمل صور حياتي"

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى وفاة الكاتب الكبير محمود السعدني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 4 مايو، واصفًا إياه بـ رائد الأدب الساخر في العالم العربي.

ونشر البزاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة أرشيفية تجمعه بالراحل، وعلّق عليها قائلًا: "4 مايو.. ذكرى وفاة عمنا الكاتب الكبير محمود السعدني، رائد الأدب الساخر في العالم العربي، واحدة من أجمل الصور في حياتي، اللي بعتبرها جايزة مش مجرد صورة".

وأضاف: "صورة مع حمايا عم محمود السعدني.. الله يرحمك يا عم محمود ويسعدك على قد ما أسعدت ملايين من محبيك في أنحاء الوطن العربي".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي شارك في موسم دراما رمضان 2025، بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، محسن منصور، مجدي بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.

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