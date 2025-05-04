طارق العريان يعلن بدء تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"

كتبت- نوران أسامة:

أعلن المخرج طارق العريان عن انطلاق تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "السلم والثعبان 2"،

ونشر "العريان" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة لكلاكيت التصوير من كواليس اليوم الأول، وعلّق عليها: "اليوم الأول".

وكان العريان كشف في وقت سابق، خلال حضوره حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، عن تفاصيل المشروع المنتظر، مؤكدًا أن الفيلم سيضم في بطولته النجم عمرو يوسف، والفنانة منة شلبي.

وعرض الجزء الأول من فيلم "السلم والتعبان" عام 2001 وهو بطولة كلًا من هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، طارق التلمساني، وإخراج طارق العريان.

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