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انتهاء تصوير 50% من فيلم "الساعة 7" استعدادا لطرحه في دور العرض

03:47 م الأحد 04 مايو 2025

محمد ثروت

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كتبت- منال الجيوشي


أعلنت أسرة فيلم "الساعة 7" عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف 2025

ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا، أبرزهم: محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندا موسى، محمود حافظ، أحمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد

فيلم الساعة ٧ يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ونشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

محمد ثروت فيلم الساعة 7 أحمد الرافعي نور إيهاب
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