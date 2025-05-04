أمل رزق توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل إسماعيل كتكت بعد عقد قران ابنتهما

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة أمل رزق مساء أمس، بعقد قران ابنتها هيا كتكت، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

ونشرت أمل عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، تعليقا قالت فيه:

"نور عين أمها كبرت وبقت عروسة، مش قادرة أصدق، يا رب يسعدك كمان وكمان، ويبعد عنك كل حاجة وحشة، ودايمًا تشرفوا اسم إسماعيل كتكت، ويفضل اسمه مرفوع بيكم وبأعماله العظيمة، افرح يا إسماعيل في الجنة ونعيمها، ربنا نصر بنتك نصر قوي.. اطمن.. اللهم لك الحمد حتى ترضى".

هيا إسماعيل كتكت تعمل بمجال الإخراج والتصوير، وهي ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها: "عائلة الحاج نعمان" بجزئيه الأول والثاني، "نسر الصعيد"، "يلا نسوق"، مسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "تحت الوصاية".

اقرأ أيضًا:

وفاة والد وردشان مجدي بعد صراع مع المرض

داليا البحيري تشارك النجوم غناء أغنية فيلم "أبو علي" في فيديو كوميدي

تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بـ محمد رمضان وكانيلو ألفاريز

نيللي كريم تنشر صورا من عطلتها الصيفية.. وتعلق: "مكاني المفضل"