عمرو يوسف يوجه رسالة لزوجته كندة علوش بعد تكريمها من مهرجان أسوان

كتبت – نوران أسامة:

وجه الفنان عمرو يوسف رسالة دعم لزوجته الفنانة كندة علوش بعد تكريمها في الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ونشر عمرو صورة لـ كندة من حفل التكريم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مبروك حبيبتي على التكريم، تستاهلي كل النجاح والخير".

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم داليا البحيري، سلوى محمد علي، بسمة، ومحمد عادل.

يذكر أن كندة علوش شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي"، بطولة نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، نبيل عيسى، وأحمد الأزعر. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

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