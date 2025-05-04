وفاة والد وردشان مجدي بعد صراع مع المرض

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة الشابة وردشان مجدي وفاة والدها، اليوم الأحد 4 مايو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت وردشان: "بابا راح عند ربنا.. ادعوله، ربنا يرحمه ويغفر له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".

يُذكر أن وردشان مجدي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي"، بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، أحمد كمال، ولاء الشريف، ومن إخراج ماندو العدل.

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار درامي اجتماعي داخل أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، حيث يتتبع قصة شمس العدوي، الذي يقرر الابتعاد عن عالم الجريمة والبلطجة والتوبة عن ماضيه الإجرامي، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم، ليجد نفسه مضطرًا لمواجهة تحديات جديدة لم يكن يتوقعها.

اقرأ أيضًا:

"أنا رقم واحد بيكم".. رضا البحراوي يوجه رسالة للجمهور بعد إيقافه شهر عن الغناء

"حلوة يا بلدي" و"أكتر" لـ أصالة.. لأول مرة شام الذهبي تغني وسط الجمهور