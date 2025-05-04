داليا البحيري تشارك النجوم غناء أغنية فيلم "أبو علي" في فيديو كوميدي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها مقطع فيديو كوميدي، ظهرت فيه برفقة عدد من نجوم الفن، وهم يؤدون أغنية "تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام" التي أداها النجم الراحل طلعت زكريا، في فيلم "أبو علي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة منى زكي.

ونشرت "داليا" الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام".

وظهر في الفيديو: داليا البحيري، أحمد وفيق، بوسي شلبي، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وداليا مصطفى.

يذكر أن داليا البحيري شاركت في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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