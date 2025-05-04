بفستان أزرق.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها أحدث ظهور لها عبر "السوشيال ميديا"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللون المفضل لدي على الإطلاق"، وظهرت "ملك" بإطلالة صيفية رقيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "سكر، تحفة، أجمل ملوكة، إيه الأناقة دي ما شاء الله، صباح الورد، قمر، ما شاء الله تحفة، الحلا كله يسعد قلبك".

يذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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