بسبب منشورها الأخير.. مي عز الدين تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت – نوران أسامة:

تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد منشور لها عبر "إنستجرام" أعلنت فيه عودتها للتفاعل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي، وعلقت: "من النهاردة بإذن الله، كل ما أقدر هكون الفترة الجاية موجودة على حسابي في تيك توك، وهرد عليكم واقرأ تعليقاتكم".

وأضافت: "وبالمناسبة، للّي لسه بيبعتولي أسئلة عن العناية بالشعر، هعملكم فيديو هناك أرد فيه على كل واحدة، فاللي حابة تسأل تبعتلي في الكومنتات هناك.. أشوفكم على خير".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين شاركت في موسم رمضان 2025، بمسلسل "قلبي ومفتاحه" تأليف مها الوزير وتامر محسن، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب، إخراج تامر محسن.

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