إعلان

بسبب منشورها الأخير.. مي عز الدين تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

11:54 ص الأحد 04 مايو 2025

مي عز الدين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت – نوران أسامة:

تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد منشور لها عبر "إنستجرام" أعلنت فيه عودتها للتفاعل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي، وعلقت: "من النهاردة بإذن الله، كل ما أقدر هكون الفترة الجاية موجودة على حسابي في تيك توك، وهرد عليكم واقرأ تعليقاتكم".

وأضافت: "وبالمناسبة، للّي لسه بيبعتولي أسئلة عن العناية بالشعر، هعملكم فيديو هناك أرد فيه على كل واحدة، فاللي حابة تسأل تبعتلي في الكومنتات هناك.. أشوفكم على خير".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين شاركت في موسم رمضان 2025، بمسلسل "قلبي ومفتاحه" تأليف مها الوزير وتامر محسن، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب، إخراج تامر محسن.

مي عز الدين...

اقرأ أيضًا:

مهرجان مالمو يشهد الإعلان عن شراكة بين باهو بخش ورشيد مشهراوي لأول مرة

أحدث جلسة تصوير لـ ميرنا نور الدين داخل المتحف.. والجمهور: "نفرتيتي مصر"

مي عز الدين تريند جوجل إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات