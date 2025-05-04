تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بـ محمد رمضان وكانيلو ألفاريز

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان والملاكم العالمي كانيلو ألفاريز.

ونشر آل الشيخ الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "يمكن نشوف قريب كانيلو مع النجم محمد رمضان".

على جانب آخر، وجه تركي آل الشيخ، مؤخرا رسالة شكر لولي عهد الممكلة الأمير محمد بن سلمان، بعد تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة.



وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم، عراب الرؤية، على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".



‏وأضاف: "كما أتقدم بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".

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