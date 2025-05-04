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نيللي كريم تنشر صورا من عطلتها الصيفية.. وتعلق: "مكاني المفضل"

11:42 ص الأحد 04 مايو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها مجموعة من الصور الجديدة أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

ونشرت نيللي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية مبهجة، وعلّقت: "مكاني المفضل".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمراية"، "بتجنني"، "ما شاء الله"، "مش بتكبري يا نيللي".

خاضت نيللي كريم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي".

المسلسل بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد شاكر خضير.

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نيللي كريم العطلة الصيفية اطلالة نيللي كريم
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