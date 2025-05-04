"أنا رقم واحد بيكم".. رضا البحراوي يوجه رسالة للجمهور بعد إيقافه شهر عن الغناء

كتب - معتز عباس:

وجه مطرب المهرجانات الشعبية رضا البحراوي رسالة للجمهور ومحبيه على السوشيال ميديا، بعد إيقافه عن الغناء لمدة شهر.

وكتب رضا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "جمهوري الغالي تسلموا على الدعم دا و كل الرسايل الجميلة دي طول ما أنتم في ضهري أنا هفضل رقم واحد بيكم أنتم".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف رضا محمد درويش، الشهير بـ"رضا البحراوي"، لمدة شهر يبدأ من 1 مايو، جاء نتيجة مخالفته لما تعهّد به سابقًا خلال جلسة التحقيق، بشأن عدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة، ما يُعد خرقًا للمادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وقد تقرر أيضًا إحالته إلى مجلس التأديب.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيانها أنها تتعامل بحيادية تامة مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين، مشددة على أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية والتقاليد الفنية، وعلى التزامها باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تجاوز يمس الذوق العام أو مكانة الفن المصري.





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