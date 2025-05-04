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"حلوة يا بلدي" و"أكتر" لـ أصالة.. لأول مرة شام الذهبي تغني وسط الجمهور

01:32 ص الأحد 04 مايو 2025
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    شام الذهبي تغني في احتفالية متحف الحضارة المصرية (2)
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    شام الذهبي تغني في احتفالية متحف الحضارة المصرية (4)
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    شام الذهبي تغني في احتفالية متحف الحضارة المصرية (7)
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    شام الذهبي تغني في احتفالية متحف الحضارة المصرية (5)
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    شام الذهبي تغني في احتفالية متحف الحضارة المصرية (1)
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    شام الذهبي تغني في احتفالية متحف الحضارة المصرية (3)
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    شام الذهبي تغني في احتفالية متحف الحضارة المصرية (6)
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كتب - معتز عباس:

حرصت شام الذهبي نجلة المطربة أصالة نصري على الغناء لأول مرة، ضمن فعاليات احتفالية Dao Academy Gala Dinner التي استضافها المتحف القومي للحضارة المصرية.

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو لـ شام، وهي تغني أغنية "أكتر" لوالدتها أصالة، كما غنت "في حتة تانية" و "حلوة يا بلدي"، رفقة صديقتها الفنانة هنا يسري

إعادة صياغة: تفاعل الجمهور مع الدويتو الغنائي الذي جمع شام الذهبي وهنا يسري، بشكل لافت وسط تصفيق حار وأجواء مفعمة بالحيوية.

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شام الذهبي أصالة نصري المتحف القومي للحضارة المصرية أغنية أكتر
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