أحدث جلسة تصوير لـ ميرنا نور الدين داخل المتحف.. والجمهور: "نفرتيتي مصر"

كتب - معتز عباس

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا صورًا لها داخل المتحف المصري الكبير، وظهرت مرتدية فستان طويل" كشف عن جمالها.

ونالت الصور، إعجاب المتابعين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "قمرايه"، "إيه الحلويات"، "نڤرتيتي مصر"، "تحفة فنية بجد".

شاركت الإعلامية بوسي متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو طريف جمع الفنان أحمد وفيق، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة داليا مصطفى والفنانة داليا البحيري، على أغنية "تاكسي اللي جاي من الحمام" للفنان الراحل طلعت زكريا من فيلم "أبو علي".

وخطفت ميرنا نورالدين الأنظار بتقديمها شخصية "كناريا" في مسلسل "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي، والذي عرض في رمضان 2025.

شارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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