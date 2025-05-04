حدث بالفن | وفاة زوج كارول سماحة ومحمد رمضان يصلي داخل الطائرة ورسالة الفيشاوي لـ صلاح

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة، 20 صورة من جنازة وليد مصطفى زوج كارول سماحة، محمد رمضان يشارك الجمهور فيديو وهو يصلي داخل طائرته الخاصة، كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى، فنان العرب محمد عبده يتألق في حفل استثنائي بالأوبرا برعاية روتانا ، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: