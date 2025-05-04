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هيدي كرم بفستان جريء وسارة سلامة في "الجيم".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 04 مايو 2025
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    هيدي كرم
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    ميرنا نور الدين في المتحف المصري الكبير
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    نانسي عجرم في حفل المتحف المصري الكبير
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    ناهد السباعي في مهرجان الاسكندرية للافلام القصيرة
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    منى زكي
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    سارة سلامة
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إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هدوء مارينا".

سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ناهد السباعي

خطفت الفنانة ناهد السباعي أنظار متابعيها، على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها على "الريد كاربت" في حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

نانسي عجرم

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على السوشيال ميديًا، صورًا جديدة، من إحيائها حفلا غنائيا ضخما بالمتحف المصري الكبير بحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية .

ميرنا نور الدين

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين، على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، داخل المتحف المصري الكبير.

منى زكي

خطفت الفنانة منى زكي أنظار متابعيها على موقع "انستجرام"، عقب نشرها صورة لها وهي تضع "المكياج".

منى زكي ميرنا نور الدين نانسي عجرم ناهد السباعي سارة سلامة هيدي كرم لقطات الفن نجوم الفن
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