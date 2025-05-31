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القومي لحقوق الإنسان يُكرم أبطال مسلسلات "لام شمسية و"ولاد الشمس" و"ظلم المصطبة"

10:22 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    تكريم الفنانة فرح يوسف في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    تكريم محسن منصور في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    تكريم مريم الجندي في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    تكريم مينا ابو الدهب في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    تكريم مينا ابو الدهب في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    تكريم ياسمين العبد في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    تكريم ياسمين العبد
  • عرض 18 صورة
    تكريم ضياء عبدالخالق في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    عايدة رياض في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    علاء مرسي في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    تكريم يسرا اللوزي
  • عرض 18 صورة
    فرح يوسف ومينا ابو الدهب في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    محمود فايز في حفل توزيع جوائز الدراما المتميزة
  • عرض 18 صورة
    أحمد عزمي في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    ياسمين العبد وعلي البيلي
  • عرض 18 صورة
    ياسمين العبد وعلي البيلي في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 18 صورة
    علي البيلي
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد
كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبطال مسلسل "ولاد الشمس" خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز، المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

منح المجلس، الجوائز لـ أبطال مسلسل "ولاد الشمس" وهم الفنانة فرح يوسف، الفنان مينا أبو الدهب، الفنان علاء مرسي، الفنانة مريم الجندي، وأبطال مسلسل "لام شمسية"، الطفل علي البيلي، الفنانة الشابة ياسمينا العبد، الفنانة يسرا اللوزي.
كما حصل على جائزة الدراما المتيزة، أبطال وصناع مسلسل "ظلم المصطبة، وهم الفنان محسن منصور، الفنان محمود فايز، الفنان أحمد عزمي.

كما شهد الحفل تكريم اسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الفن المصري، تقديرًا لإسهاماته الفنية الخالدة التي أثرت في وجدان المشاهد المصري والعربي.
أُقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

توافد نجوم الفن والدراما والإعلام والمجتمع لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز،التي التزمت بمعايير حقوق الإنسان لعام 2025 التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أحد الفنادق الكبرى.

وشهد الحفل حضور نجوم الفن، أبرزهم أبرزهم الفنان محمد صبحي، محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، الفنانة انتصار، الفنانة عايدة رياض، الفنانة يسرا اللوزي، وأبطال وصناع مسلسلات رمضان من بينها "لام شمسية"، و"ظلم المصطبة"، و"قلبي ومفتاحه"، و"ولاد الشمس".

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تكريم نجوم الفن لام شمسية ولاد الشمس قومي حقوق الإنسان
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"القومى لحقوق الإنسان" يُكرم أبطال مسلسل ولاد الشمس بجائزة الدراما المتميزة

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