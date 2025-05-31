كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبطال مسلسل "ولاد الشمس" خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز، المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

منح المجلس، الجوائز لـ أبطال مسلسل "ولاد الشمس" وهم الفنانة فرح يوسف، الفنان مينا أبو الدهب، الفنان علاء مرسي، الفنانة مريم الجندي، وأبطال مسلسل "لام شمسية"، الطفل علي البيلي، الفنانة الشابة ياسمينا العبد، الفنانة يسرا اللوزي.

كما حصل على جائزة الدراما المتيزة، أبطال وصناع مسلسل "ظلم المصطبة، وهم الفنان محسن منصور، الفنان محمود فايز، الفنان أحمد عزمي.

كما شهد الحفل تكريم اسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الفن المصري، تقديرًا لإسهاماته الفنية الخالدة التي أثرت في وجدان المشاهد المصري والعربي.

أُقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

توافد نجوم الفن والدراما والإعلام والمجتمع لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز،التي التزمت بمعايير حقوق الإنسان لعام 2025 التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أحد الفنادق الكبرى.

وشهد الحفل حضور نجوم الفن، أبرزهم أبرزهم الفنان محمد صبحي، محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، الفنانة انتصار، الفنانة عايدة رياض، الفنانة يسرا اللوزي، وأبطال وصناع مسلسلات رمضان من بينها "لام شمسية"، و"ظلم المصطبة"، و"قلبي ومفتاحه"، و"ولاد الشمس".

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