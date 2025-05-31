كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

أُقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

وتوافد نجوم الفن والدراما والإعلام والمجتمع لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز،التي التزمت بمعايير حقوق الإنسان لعام 2025 التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أحد الفنادق الكبرى.

وشهد الحفل حضور نجوم الفن، أبرزهم أبرزهم الفنان محمد صبحي، محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، الفنانة انتصار، الفنانة عايدة رياض، الفنانة يسرا اللوزي، وأبطال وصناع مسلسلات رمضان من بينها "لام شمسية"، و"ظلم المصطبة"، و"قلبي ومفتاحه"، و"ولاد الشمس".

منح المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفنان محمد صبحي جائزة إنجاز العمر، تقديرا لدوره الفني والحقوقي، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة التي أثرت الساحة الدرامية.

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