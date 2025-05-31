بالصور.. أحدث ظهور لـ كنزي وجنا رفقة والدهما عمرو دياب في حفل زفاف

كتب - معتز عباس:

شاركت كنزي صورة جديدة لها رفقة والدها الهضبة عمرو دياب، وشقيقتها جنا دياب.

ونشرت كنزي الصورة عبر خاصية الأستوري، بحسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وذلك عقب حضورهما حفل زفاف إبنة رجل الأعمال عمر شلبي.

أحيا المطرب عمرو دياب، حفل زفاف ابنة صديقه رجل الأعمال عمر شلبي، والذي أقيم في منطقة الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

كما حضر حفل الزفاف أبناء عمرو دياب، وهم جنى وكنزي، وعبدالله ووالدته زينة عاشور.

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بحضور عبدالله وجنا وكنزي.. عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة صديقه عمر شلبي



