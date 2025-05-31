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طارق الشناوي: سقف التناول ساهم في تنوع قضايا دراما رمضان 2025

08:42 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    الناقد الفني طارق الشناوي
  • عرض 15 صورة
    احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025
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كتب- محمد نصار:
تصوير- أحمد مسعد:
قال الناقد الفني طارق الشناوي، رئيس لجنة الدراما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نسبة الجيد في دراما رمضان هذا العام "كثيرة" مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا إلى وجود تنوع درامي فني في مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان.

واضاف الشناوي، خلال احتفالية تكريم للأعمال الدرامية رمضان 2025، إن سقف التناول هذا العام سمح بمناقشة الكثير من القضايا التي لم يكن مسموحا بها من قبل وهو ما ساهم في تنوع الأعمال الدرامية والرسالة والقضية التي تناقشها.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي: كثير من الأعمال كانت تستحق الإشادة حتى وإن لم يحدث إجماع بشأنها.

طارق الشناوي دراما رمضان 2025 تكريم الأعمال الدرامية
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