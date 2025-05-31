درة تنشر صورًا جديدة وتوجه رسالة لـ أمينة خليل بعد حفل زفافها

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة درة التهنئة لصديقتها الفنانة أمينة خليل، بمناسبة عقد قرانها على المصور أحمد زعتر، أمس الجمعة.

ونشرت درة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا من حفل الزفاف، وعلقت: "يا له من يوم جميل! ايه اليوم الجميل ده، ألف مبروك للزوجين الرائعين، حبيبتي أمينة خليل وزعتر، أتمنى لكم حياة مليئة بالحب والسعادة، اللهم بارك لهما واحفظهما".

واحتفلت الفنانة أمينة خليل، أمس الجمعة، بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

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