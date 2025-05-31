كتب - معتز عباس:

أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بمشاركة باسم سمرة وهنا الزاهد ومحمد ثروت، في فيلم "ريستارت" والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وقال تامر، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "أنا حاسس اني في وسط عيلتي بجد، ونفسي نعيد التجربة دي تاني ونعمل فيلم تاني مع بعض فخور بيهم".

ومن جانبه علق باسم سمرة على مشاركته في فيلم "ريستارت": "انبسط أوي بالشغل مع تامر حسني ودي أول مرة نعمل سينما مع بعض وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة، عملنا مجهود حلو أوي والكواليس كانت رائعة".

كما علق محمد ثروت، قائلًا: "بقينا نفهم بعض بالعين في المشاهد، وفي مشاهد كتيرة جدا كان فيها ارتجال".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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