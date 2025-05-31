ياسمين صبري: مش بخاف من الحسد لكن بعمل حسابه (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها ترى الحياة جميلة، وعبرت عن سعادتها بكرم ربنا وبكل ما منحه لها.

وأضافت في حوارها مع برنامج سينماتك، المعروض على قناة SBC: "مش بخاف من الحسد، وزي ما الواحد بياكل عشان ياخد باله من جسده وبيلعب رياضة، فيه أشياء بنعملها للروح".

وتابعت ياسمين "زي ما عندي ناس بستشيرها إذا مريت بحاجة مش طبيعية بالنسبالي، من باب اسألوا أهل العلم، يعني عندي حد بيقولي إيه اللي ممكن أكله وإيه لأ، ومدرب خاص بيدربني، وكمان عندي ناس للروح، إحنا مش بس جسد إحنا في الواقع روح، وأنا مش بخاف من الحسد ولكن بعمل حسابه".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

عُرض لـ ياسمين صبري في رمضان 2025 مسلسل الأميرة- ضل الحيطة، وشارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر.