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لا سلام لقلوب تكره الحرية.. محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "أسد"

06:31 م السبت 31 مايو 2025

محمد رمضان في فيلم اسد

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كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان متابعيه صورة جديدة من كواليس فيلم "أسد"، والمقرر عرضه في السينمات قريبا.

ونشر رمضان، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لا سلام لقلوب تكره الحرية .. فيلم (أسد) قريبًا بإذن الله، ثقة في الله نجاح".

ويشارك في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

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