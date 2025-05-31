تامر عاشور يكشف عن هدية نجم الأهلي له بعد حصد بطولة الدوري

كتب- هاني صابر:

كشف المطرب تامر عاشور، عن هدية مروان عطية لاعب النادي الأهلي له بعد حصد بطولة الدوري الممتاز.

ونشر تامر عاشور، صورة له مع مروان عطية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك الدوري علينا ومبروك عليا التيشرت كابتن مروان هاداني بيه، ودي كانت أحلى وأجمل هدية لأحسن لاعب في أعظم نادي في الكون الأهلي".

وأضاف: "وقبل الماتش اتفقنا هنزل الصورة بعد الدوري وكانت عن ثقة، وقد كان.. صح يا أخويا؟".

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مؤخرا على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بعده بطولة الدوري الممتاز رقم 45 في تاريخ النادي.

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