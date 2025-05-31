بشعرها الكيرلي.. صبا مبارك بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت صبا مبارك، الصور التي ظهرت فيها بشعرها الكيرلي، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، عسل، قمر، الجمال، برنسيسة، صايرة باربي، تحفة، جمال شعرك بياخد العقل".

يذكر أن، مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

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