كتب- هاني صابر:

أحيت المطربة روبي، ليلة استثنائية بالعاصمة الأردنية عمان امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في حفل غنائي بحضور جماهيري كامل العدد في لقائها الأول بالجمهور الأردني.

وصعدت روبي على مسرح الحفل وسط تصفيق وصيحات من الجمهور المتواجد وقدمت وصلة غنائية طويلة.

كما حرصت على تحية الجمهور بحفلها بالعاصمة عمان، قائلة: بحب الأردن جدا، ليبادلها الجمهور التحية، وفي لفتة طريفة أثناء غنائها أغنية (بيداري كدة) قالت ممازحة الجمهور "بقالي ٢٠ سنة بغنيها ولسة مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون".

وقدمت روبي بالحفل عدد من أغانيها منها "بيداري كده وقلبي بلاستيك ونمت ننة وحتة تانية ويا ليالي وإنت عارف ليه و يا لرموش" وغيرها من الأغنيات.

وعادت روبي إلى القاهرة قادمة من عمان، حيث تحيي حفلا غنائيا مساء اليوم بإحدى القرى السياحية وتقدم فيها باقة مميزة من الأغنيات.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أمينة خليل بعد حفل زفافها على أحمد زعتر (صور)