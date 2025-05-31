بـ"فستان قصير"..أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور:"بتصغر مش بتكبر" (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة عبر السوشيال ميديا من أحدث ظهور لها.

ونشرت هنا الزاهد، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيام جيدة قادمة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو هى بتصغر مش بتكبر، قمر يا ناس، قمراية، إيه الجمال ده، انتي الوردة بحد ذاتها، قافلة هنونة".

ويُعرض حاليا لـ هنا الزاهد فيلم "ريستارت" بدور العرض السينمائي.

فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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