ندى بسيوني تعلق على رحيل علي معلول عن الأهلي.. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة ندى بسيوني، على رحيل نجم الأهلي علي معلول عن الفريق بعد مشوار استمر قرابة الـ 9 سنوات بالقلعة الحمراء.

ونشرت بسيوني، صورة علي معلول، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هو ليه مفيش احتفال يليق بنهاية تعاقد لاعب على قدر علي معلول فنيا ومحبة في قلوب الجماهير، علي معلول أسطورة وليس لاعب عادي".

وتابعت: "كابتن علي معلول نشهد لك محبتك لجمهورك الكبير ومحبتنا لك وحزننا لرحيلك".

وأضافت: "نتمنى لك كل الخير والنجاح في أي مكان ستكون فيه.. مازلت تستطيع الكثير".

يذكر أن، علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله عن الفريق من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قال في نهايتها: "اليوم، أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الإنتماء له كأنه الأول".

وأضاف: "إلى أهلي وزوجتي وأبنائي، إلى زملائي وأصدقائي، إلى الإدارة والعاملين في النادي، إلى كل من عملت معهم، شكراً لأنكم كنتم عائلتي، أما الجمهور، فأقول لهم، آن الأوان أن يغادر جسدي، لكني أترك قلبي وظلي في التتش، وأمنح دعائي لكل من يرتدي القميص من بعدي، أن يحمله كما حلمنا دائماً، نحو القمة، أنا راحل، لكن الحب باقٍ، أحبكم للأبد".

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