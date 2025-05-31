25 صورة وفيديو متداول لـ خالد النبوي من حفل خطوبة نجله

كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان خالد النبوي، أمس الجمعة، بخطوبة نجله "كريم" على فتاة من خارج الوسط الفني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل خطوبة كريم نجل خالد النبوي والذي ظهر فيه النجم الكبير بحالة من الفرحة والسعادة.

وشهد حفل الخطوبة حضور أفراد من الأسرة والأصدقاء، وبعض نجوم الفن المقربين.

يذكر أن، فيلم "أهل الكهف" كان آخر أعمال خالد النبوي، بمشاركة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والعمل من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أمينة خليل بعد حفل زفافها على أحمد زعتر (صور)