كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورا جديدة من حفل زفاف الفنانة أمينة خليل اذلي أقيم مساء أمس الجمعة.

ونشرت ريهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عن جوهرة الليلة الماضية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالة ريهام بحفل الزفاف، كالتالي: "قصة الشعر تهبل عليكي، دائما جميلة ومتألقة، جميلة بكل حالاتك، قمر، أحلى ريكو، أحلى وأشيك واحدة، جميلة أوي".

واحتفلت الفنانة أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر حفل الزفاف، أيضا الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض.

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