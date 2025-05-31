هيفاء وهبي بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء وهبي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، لا وجود لكلمات تصف روعتك، جميلة الجميلات، الأيقونة، قمر الكون، أيقونة جمال، مستحيل جمالك ده".

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "أرض جهنم" الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

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