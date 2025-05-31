كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لصديقتها الفنانة أمينة خليل بعد احتفالها بزفافها على المصور أحمد زعتر.

ونشرت إلهام شاهين، صورة لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " مبروك لأجمل عروسة.. حبيبة قلبي الفنانة القمراية أمينة خليل..ربنا يسعدك حبيبتي ويفرح قلبك، ونفرح بأولادك إن شاءالله.. بحبك من كل قلبي".

واحتفلت الفنانة أمينة خليل، أمس الجمعة، بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر حفل الزفاف، أيضا الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أمينة خليل بعد حفل زفافها على أحمد زعتر (صور)