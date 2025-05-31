أول تعليق من أمينة خليل بعد حفل زفافها على أحمد زعتر (صور)

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بحفل زفافها أمس الجمعة، على المصور أحمد زعتر، وحرصت على توجيه رسالة له بعد زفافها.

ونشرت أمينة خليل، صور من حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لك للأبد، لي للأبد، لنا للأبد.. جوزي أحمد زعتر، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".

وشهد حفل زفاف أمينة خليل، تواجد حضور كبير من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر حفل الزفاف، أيضا الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض.