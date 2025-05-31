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أول تعليق من أمينة خليل بعد حفل زفافها على أحمد زعتر (صور)

11:21 ص السبت 31 مايو 2025
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    حفل زفاف أمينة خليل (5)
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    حفل زفاف أمينة خليل (7)
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    حفل زفاف أمينة خليل (6)
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    حفل زفاف أمينة خليل (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل زفاف أمينة خليل (6)
  • عرض 13 صورة
    حفل زفاف أمينة خليل (5)
  • عرض 13 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 13 صورة
    حفل زفاف أمينة خليل والمصور أحمد زعتر
  • عرض 13 صورة
    من حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 13 صورة
    حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 13 صورة
    زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر
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كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بحفل زفافها أمس الجمعة، على المصور أحمد زعتر، وحرصت على توجيه رسالة له بعد زفافها.

ونشرت أمينة خليل، صور من حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لك للأبد، لي للأبد، لنا للأبد.. جوزي أحمد زعتر، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".

وشهد حفل زفاف أمينة خليل، تواجد حضور كبير من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر حفل الزفاف، أيضا الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض.

أمينة خليل حفل زفاف أمينة خليل أمينة خليل وأحمد زعتر
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