ماذا قالت الناقدة ماجدة خيرالله عن حفل زفاف أمينة خليل؟

كتب- هاني صابر:



علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، على حفل زفاف الفنانة أمينة خليل الذي أقيم مساء أمس الجمعة.



وكتبت خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "فرح أمينة خليل شبه كل اختياراتها، فيه ابتكار وشياكة وجمال ورقي، وتثبت أن الفرحة الحقيقية مش محتاجة صخب وسوقية، وخروج عن الوقار.. ألف مبروك".



واحتفلت الفنانة أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.



وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.



كما حضر حفل الزفاف، أيضا الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض.